Зацепил высоковольтную линию: под Тернополем погиб водитель грузовика

Новости Украины:Неподалёку от Тернополя от поражения током погиб водитель грузовика, кузов которого задел высоковольтную линию.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, несчастный случай произошел вчера, 25 сентября, на выезде из областного центра, в лесопосадке на трассе Тернополь-Львов.

"Установлено, что на данном отрезке дороги продолжались дорожные работы, а водитель грузовика осуществлял разгрузку земли. При этом кузовом зацепил высоковольтную линию. От поражения током транспорт частично загорелся. Водитель, по данным спасателей, скончался на месте происшествия от поражения током", - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля после отключения электроснабжения на линии.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебного расследования преступлений по ст.115 УК. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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