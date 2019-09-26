Во Львове на торговый центр упал кран: пострадала машинистка (Фото)

Новости Украины:Во Львове в результате падения автокрана на здание торгового центра пострадала 46-летняя женщина, которая находилась в его кабине.

Как информирует Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, 26 сентября в 09:16 к спасателям поступило сообщение о том, что во Львове на проспекте Красной Калины, 60 упал строительный кран на здание торгового центра. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные отделения Львова.

"Как выяснилось на месте, в момент падения в кабине крана находилась оператор крана, женщина, 1973 г. р.", - говорится в сообщении.

С помощью автолестницы и коленчатого автоподъемника спасатели смогли подняться к потерпевшей. С помощью буксировочных тросов и спасательной веревки они зафиксировали кабину крана, после чего освободили пострадавшую.

Спасатели передали женщину работникам медицинской службы. Пострадавшая госпитализирована в Коммунальную восьмую городскую клиническую больницу Львова.

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