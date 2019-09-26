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Явление природы: Розовое озеро на Херсонщине изменило цвет

Явление природы: Розовое озеро на Херсонщине изменило цвет
17:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Озеро, которое является туристической достопримечательностью, стало бледным, местные чиновники успокаивают, что такое явление является временным.

Лемурийское озеро на юге Херсонщины имеет необычную розовую окраску. Своим ярким цветом оно привлекает туристов со всего мира.

Как пишет "КП в Украине", в последнее время озеро потеряло свой розовый цвет и стало бледным. Однако такое явление является временным.

"Менее ярким оно стало из-за погодных условий, в частности, из-за спада жары и дождей. Это происходит время от времени, но никакой угрозы для исчезновения озера нет", - пояснил глава Чаплынской райгосадминистрации Александр Бурейко.

Местные жители рассказывают, что в течение года озеро меняет свой цвет - от чуть розового до насыщенного фиолетового. В жару вода в озере ярко-розовая из-за цветения Дуналиеллы. Эти водоросли не только окрашивают водоем, но и производят ценные для человеческого организма каротиноиды - так называемые витамины молодости. Озеро ценно также и своей уникальной розовой рапой. Из-за очень высокой концентрации соли (350 г соли на литр воды), его называют украинским Мертвым морем (в котором, кстати, соли - 300 г/л).

Ученые считают Розовое озеро остатками древнего Лемурийского моря.

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Местные же жители имеют свою версию: в конце 60-х гг. XX века недалеко от села потерпел крушение советский бомбардировщик с боекомплектом. От мощного взрыва образовалась воронка диаметром более 40 м. Через несколько лет постепенно образовавшаяся впадина заполнилась соленой водой озера Сиваш, которая под воздействием солнца и ветров испарялась, пока ее остаток не превратился в рапу. Рапа насыщена минералами, солями хлористого магния и калия, йодистого натрия, бромистого магния и кислотами. По утверждениям медиков, здесь можно оздоровиться не хуже, чем на Мертвом море.

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Крым, Херсон, Розовое озеро, Сиваш.
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