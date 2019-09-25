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Поставки топлива в Крым: прокуроры выдвинули обвинения капитану "Mriya"

Поставки топлива в Крым: прокуроры выдвинули обвинения капитану "Mriya"
11:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Следствие собрало достаточно доказательства для объявлении обвинений судну "Mriya", которое поставляло топливо в Крым.

Капитану судна "Mriya" (ранее "Vilga"), которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированный г.Севастополь (Крым), сообщено о подозрении в нарушении порядка въезда/выезда с временно оккупированной территории, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

В ходе досудебного расследования было получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении капитану судна "Vilga", которое сейчас называется "Mriya", в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенных служебным лицом с использованием служебного положения, повторно).

По данным прокуратуры АРК, следствие установило, что подозреваемый, будучи капитаном судна "Vilga", в 2015 году - 11 мая, 1 и 23 июня, 22 сентября – заходил в закрытый порт "Севастополь" с целью доставки нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ РФ.

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Как сообщалось, 10 августа представители Службы безопасности Украины зашли на территорию перевалки с целью обыска пришвартованного к причалу судна "Mriya" ("Мрия"), готовившегося к отгрузке дизельного топлива.

Ранее судно называлось "Vilga" и посещало порт Севастополя в 2015 году. По информации прокуратуры АРК, в июне 2015 года это судно поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ.

Судовладелец неоднократно менялся, а с 2015-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

В ходе обыска судна СБУ остановила выгрузку топлива и отобрала пробы с нарушением технологических требований. Нефтепродукты были задекларированы и прошли все процедуры таможенного контроля.

Херсонский городской суд 13 августа отказал в аресте судна, прокуратура АР Крым подала апелляционную жалобу. 19 августа Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры.

В конце августа судно "Mriya" было доставлено в порт Херсона.

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СБУ, Крым, Севастополь, Мрия, Черноморский флот РФ, мирия, ВМФ РФ, Вилга.
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