ЧП в Киеве: провалился асфальт на проезжей части (Фото, Видео)

Новости Украины:В результате этого инцидента никто не пострадал.

Сегодня в центре Киева на улице Золотоворотская провалился участок асфальта на проезжей части.

Об этом сообщает "Информатор".

Информация о провале поступила около 09:30. "В данный момент участок дороги, который находится со стороны улицы Рейтарская, перекрыт.

На месте работает бригада "Киевавтодора", которая занимается устранением провала в асфальте", - говорится в сообщении.

Предполагалось, что движение должно восстановиться к 15:00, однако на данный момент сотрудники продолжают устранение одного провала.

В результате этого инцидента никто не пострадал.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" создало техническое подразделение, которое будет заниматься асфальтированием дворов после ликвидации аварий на сетях.