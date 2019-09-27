Полиция получила уже 200 сообщений о ДТП в Киеве

Новости Украины:Из-за осадков в Киеве - повышенный уровень аварийности.

В Киеве наблюдается повышенный уровень аварийности из-за осадков. С началом дождя служба 102 в столице получила более 200 сообщений о ДТП.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

"В столице - повышенный уровень аварийности из-за осадков. С началом дождя в Киеве на службу 102 поступило более 200 сообщений о ДТП, подавляющее большинство из них - это незначительные столкновения двух автомобилей", - говорится в сообщении.

В полиции советуют водителям во время такой погоды не забывать пользоваться ремнями безопасности; соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров; быть особенно внимательными и не отвлекаться во время управления.

Также патрульные советуют, с учетом погоды, не превышать разрешенную скорость движения, помнить о том, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду, а во время остановки - обязательно включить аварийную световую сигнализацию.

"Пешеходов призываем быть особенно осторожными и внимательными при переходе дороги и делать это только в разрешенном месте", - отметили в полиции.

Полицейские также напомнили водителям, что в случае мелких ДТП они имеют право на оформление аварии без вызова полиции с помощью составления европротокола.