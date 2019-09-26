Теракт в рок-пабе "Стена": фигурантка дела не захотела обсуждать возможное участие в обмене с РФ

Новости Украины:Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе Ковтун отказалась обсуждать свое возможное участие в обмене.

Обвиняемая во взрыве в харьковском рок-пабе "Стена" Марина Ковтун утверждает, что отказалась обсуждать свое возможное участие в обмене удерживаемыми лицами, поскольку предложение поступило, по ее мнению, от неуполномоченного лица.

"Ко мне приходил оперативный сотрудник нашего корпуса в СИЗО и спрашивал. Я никакой информации не давала, потому что он не уполномочен", - сказала Ковтун в четверг.

По ее словам, это предложение поступило около трех месяцев назад.

Ковтун ушла от прямого ответа на вопрос, согласится ли она участвовать в таком обмене с "ЛНР/ДНР" или с РФ.

"Вот когда поступит (предложение об обмене от уполномоченного лица - Ред.), тогда я буду решать", - сказала она.

Как сообщалось, 9 ноября 2014 года в харьковском рок-пабе "Стена" произошел взрыв, в результате которого, по данным МВД, пострадали 13 человек. По факту происшествия было начато уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

17 ноября 2014 года в пресс-центре СБУ проинформировали, что спецслужба успешно завершила спецоперацию по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в Харькове и Харьковской области и причастна к взрыву в харьковском пабе "Стена".

18 февраля 2015 года начальник УСБУ в Харьковской области Александр Пивовар сообщил, что большинство подозреваемых во взрыве в харьковском рок-пабе "Стена" были обменяны в рамках выполнения мирного плана президента, а в СИЗО находится лишь два подозреваемых, в том числе организатор теракта Ковтун. 12 июня 2015 года обвинительный акт в отношении нее был направлен в суд.

Ковтун подозревается в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.110; ч.2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины).

5 июля 2018 года в связи с увольнением с должности судьи председательствующей Светланы Шмадченко новым председательствующим стал Денис Невядомский.

Коллегия судей в новом составе решила начать новое рассмотрение дела.

В Киевском районном суде Харькова 26 сентября прошли дебаты по делу о взрыве. Суд удалился в совещательную комнату. Ориентировочная дата оглашения приговора - 7 октября.