Возле Станицы Луганской строится новый пешеходный мост

Новости Украины:Украинская сторона возводит обходной пешеходный мост возле Станицы Луганской.

Украинская сторона уже устанавливает фундамент для обходного пешеходного моста восточнее разрушенной секции моста близ Станицы Луганской.

Об этом сообщается в опубликованном в четверг отчете СММ ОБСЕ.

"25 сентября команда Миссии видела, как 11 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) готовились к проведению работ по разминированию. Они также видели 10 работников из подконтрольных правительству районов, которые с помощью крана, экскаватора и подъемника устанавливали фундамент для обходного пешеходного моста восточнее разрушенной секции моста возле Станицы Луганской, а также закрепляли стальные балки и деревянные доски на металлической ферме моста", - говорится в отчете.

По наблюдениям Миссии, экскаватор выкапывал яму для заливки фундамента и сбрасывал грунт на западную сторону разрушенной секции моста.

Отмечается, что команда СММ способствовала получению доступа работника с подконтрольных правительству районов до участка по 10 м на юг от разрушенной секции моста с целью обозначения белой краской места соединения новой секции с конструкцией имеющегося моста.

"Примерно в 400 м на север от разрушенной секции моста наблюдатели видели, как 5 - работники с подконтрольных правительству районов красили металлические тросы вдоль дороги, а также срезали деревья и кусты примерно в 200 м на север от разрушенной секции моста на склоне с восточной стороны дороги", - говорится в отчете.