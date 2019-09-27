Оккупанты атакуют украинские позиции: десятки обстрелов и запрещенные минометы

Новости Украины:За минувшие сутки на Донбассе оккупанты 23 раза нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Восток” противник произвел 16 обстрелов украинских позиций возле Красногоровки, Новогнатовки, Водяного, Марьинки, Пищевика, Новотроицкого, Павлополя и недалеко от Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Север” противник произвел 7 обстрелов позиций Объединенных сил возле Новолуганского, Луганского, Травневого.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Восток” противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил недалеко от Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Север” противник произвел 2 обстрела украинских позиций недалеко от Травневого и возле Новолуганского.