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В Украине открыли дело из-за обысков ФСБ у крымскотатарского активиста

В Украине открыли дело из-за обысков ФСБ у крымскотатарского активиста
00:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: cr.npu.gov.ua

Новости Украины:Полиция Украины открыла дело в связи с обысками у крымскотатарского активиста Ильмера Аметова.

Полиция АРК открыла уголовное производство по факту незаконных обысков в крымскотатарского активиста Ильмера Аметова в оккупированном Судаке.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в АРК и Севастополе.

"По данному факту следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о проведении обыска работниками незаконно созданных правоохранительных органов РФ в доме Ильвера Аметова в Судаке на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что уголовное производство открыто по ч.2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья) УК Украины, за что предусмотрена уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы.

Напоминаем, 27 сентября в крымском Судаке российские силовики устроили обыск в доме председателя Судакского регионального Меджлиса Ильвера Аметова, и в кафе, принадлежащего его семье.

Во время обыска силовики вынесли из частного исторического музея Аметова ценные предметы, в том числе оружие, а также изъяли его удостоверение члена Меджлиса.

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Крым, Судак, Обыск, ФСБ.
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