В Одесской области задержали румынский катер, нарушивший госграницу

Новости Украины:Пограничники задержали румынский катер, который нарушил государственную границу.

В Одесской области на реке Дунай в ночь на 27 сентября задержан румынский катер, который нарушил государственную границу.

Как сообщил начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк, инцидент произошел прошлой ночью на реке Дунай, вблизи села Старая Некрасовка Измаильского района.

«Движение румынской моторной лодки в украинских водах обнаружил военнослужащий срочной службы, используя прибор ночного видения. На сигналы об остановке нарушитель не реагировал. Когда понял, что его обнаружили украинские пограничники, пытался скрыться», - рассказал Перегняк.

По его словам, в результате преследования, которое длилось на протяжении двух километров, нарушитель был задержан.

Гражданин Румынии объяснил, что якобы не сориентировался и случайно зашел в украинскую часть Дуная. При этом, как отмечается, его судно оборудовано навигационным прибором.

За нарушение государственной границы на иностранца составлены процессуальные документы, катер изъят до решения суда.

Перегняк подчеркнул, что за бдительность во время несения службы по охране государственной границы Украины военнослужащего срочной службы повысят в воинском звании, а его родителям отправят письмо благодарности.