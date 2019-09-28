Скачать
Суббота, 28.09.2019
Премьер вместе с американскими врачами посетил "Охматдет"
Премьер вместе с американскими врачами посетил "Охматдет"
IT-сектор в ВВП страны должен вырасти до 10% - Минцифры
IT-сектор в ВВП страны должен вырасти до 10% - Минцифры
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года
Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года

В Одесской области задержали румынский катер, нарушивший госграницу

В Одесской области задержали румынский катер, нарушивший госграницу
01:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Пограничники задержали румынский катер, который нарушил государственную границу.

В Одесской области на реке Дунай в ночь на 27 сентября задержан румынский катер, который нарушил государственную границу.

Как сообщил начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк, инцидент произошел прошлой ночью на реке Дунай, вблизи села Старая Некрасовка Измаильского района.

«Движение румынской моторной лодки в украинских водах обнаружил военнослужащий срочной службы, используя прибор ночного видения. На сигналы об остановке нарушитель не реагировал. Когда понял, что его обнаружили украинские пограничники, пытался скрыться», - рассказал Перегняк.

По его словам, в результате преследования, которое длилось на протяжении двух километров, нарушитель был задержан.

Гражданин Румынии объяснил, что якобы не сориентировался и случайно зашел в украинскую часть Дуная. При этом, как отмечается, его судно оборудовано навигационным прибором.

Пограничники задержали нарушителя границы, направлявшегося на заработки в РФ

За нарушение государственной границы на иностранца составлены процессуальные документы, катер изъят до решения суда.

Перегняк подчеркнул, что за бдительность во время несения службы по охране государственной границы Украины военнослужащего срочной службы повысят в воинском звании, а его родителям отправят письмо благодарности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Румыния, Дунай, Пограничники, Катер, Игорь Перегняк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
03 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
04 Друзья влияют на самооценку человека: это доказано исследованием
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд начал рассмотрение апелляции на приговор &quot;Терезе&quot;
Суд начал рассмотрение апелляции на приговор "Терезе"
В доме экс-президента Молдовы прошли обыски
В доме экс-президента Молдовы прошли обыски
&quot;Укрспецэкспорт&quot; снова в составе &quot;Укроборонпрома&quot;
"Укрспецэкспорт" снова в составе "Укроборонпрома"
Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь