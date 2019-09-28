На Донбассе ОБСЕ в четверг зафиксировала 40 взрывов

Новости Украины:В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня.

СММ ОБСЕ зафиксировала в четверг 40 взрывов в Донецкой области и семь взрывов на Луганщине.

Об этом сообщается в опубликованном на сайте ОБСЕ отчете.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, между тем зафиксировав меньше взрывов (около 40), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 200 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-юго-восток и юг от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км на юг от Донецка) и на восточно-северо-восток и восток от н. п. Майорськ (подконтрольный правительству, 45 км на северо-восток от Донецка).

Утром 26 сентября, находясь в н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км на юго-запад от Донецка), члены патруля СММ слышали 31 взрыв ориентировочно за 5 км на юго-юго-запад (все оценены как контролируемые подрывы).

В Луганской области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня (7, все взрывы), что и за предыдущий отчетный период. Все нарушения режима прекращения огня зафиксировано на северо-восток от н. п. Золотое-4 (Родина; подконтрольный правительству, 59 км на запад от Луганска) и вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска).