На Херсонщине открыли почти 60 новых мест для отдыха и туризма

Новости Украины:Руководитель департамента туризма и курортов ОГА Херсонщины Татьяна Волынец: Туризм в Херсонской области - это приоритет.

В Херсонской области в 2019 году начали работать 57 новых учреждений отдыха и туризма.

Об этом на брифинге по случаю Всемирного дня туризма в аэропорту «Херсон» рассказала руководитель департамента туризма и курортов облгосадминистрации Татьяна Волынец, сообщает корреспондент Укринформа.

«Туризм в Херсонской области - это приоритет, это почти 4 млн посетителей, которые к нам приехали, это 25 млн гривень в сводный бюджет, это 5,6 млн гривень туристического сбора, это 57 новых учреждений отдыха и туризма. И это качественные и хорошие показатели», - отметила Волынец.

Она также акцентировала внимание, что в пятерке топ-регионов Украины, жители которых активно отдыхали в 2019 году на Херсонщине, - Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Запорожская, Киевская области.