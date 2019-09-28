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На Херсонщине открыли почти 60 новых мест для отдыха и туризма

На Херсонщине открыли почти 60 новых мест для отдыха и туризма
03:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Руководитель департамента туризма и курортов ОГА Херсонщины Татьяна Волынец: Туризм в Херсонской области - это приоритет.

В Херсонской области в 2019 году начали работать 57 новых учреждений отдыха и туризма.

Об этом на брифинге по случаю Всемирного дня туризма в аэропорту «Херсон» рассказала руководитель департамента туризма и курортов облгосадминистрации Татьяна Волынец, сообщает корреспондент Укринформа.

«Туризм в Херсонской области - это приоритет, это почти 4 млн посетителей, которые к нам приехали, это 25 млн гривень в сводный бюджет, это 5,6 млн гривень туристического сбора, это 57 новых учреждений отдыха и туризма. И это качественные и хорошие показатели», - отметила Волынец.

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Она также акцентировала внимание, что в пятерке топ-регионов Украины, жители которых активно отдыхали в 2019 году на Херсонщине, - Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Запорожская, Киевская области.

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ОГА, Туризм, Херсонщина, Татьяна Волынец.
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