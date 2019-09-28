Развращал детей: в Киеве задержан тренер по мини-футболу

Новости Украины:Столичные правоохранители задержали скрывающегося от наказания тренера по мини-футболу, который развращал детей.

В Киеве задержан детский тренер по мини-футболу, который в 2015 развращал детей, после скрывался в течение нескольких лет от полиции под чужими именами и часто меняя адреса проживания, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Мужчина, которого подозревают в совершении развратных действий, все это время менял имена и фамилии и проживал по разным адресам в столице и на территории Киевской области. Именно этот факт и усложнял поиски фигуранта. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тыс. грн", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

По информации правоохранителей, злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе. В конце декабря 2015 году он совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, человек в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате.

В ходе досудебного расследования следователи собрали необходимую доказательную базу о причастности фигуранта к совершению противоправных действий. В дальнейшем материалы производства были направлены в суд. До задержания злоумышленник, желая избежать наказания, скрывался под чужим именем и фамилией, постоянно менял адреса проживания, не появлялся на судебные заседания.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве в декабре 2015 года было начато уголовное производство по ч.2 ст.156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины в отношении тренера по мини-футболу.