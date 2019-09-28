Хотел навестить бабушку: подросток рассказал почему "сбежал" из дому

Новости Украины:В Виннице правоохранители розшукали13-летнего киевлянина, который не вернулся из школы.

В полиции сообщили, что два дня назад к ним от женщины поступило сообщение о том, что ее 13-летний сын не вернулся после занятий домой и связи с ним нет.

Полицейские установили, что подросток неоднократно уходил из дома. Он каждый раз пытался добраться в Одессу, где живет его бабушка. Ювенальные инспекторы по всей стране отправили ориентировки разыскиваемого.

"Во время патрулирования в городе Винница сотрудники местной патрульной полиции заметили парня, который ночью сам находился на улице. Правоохранители остановились проверить личность ребенка и выяснили, что он разыскивается Голосеевским управлением полиции Киева как пропавший безвести", - сообщили в полиции.

Винницкие патрульные связались со столичными "детскими" полицейскими и проинформировали, что подросток находится у них. Правоохранители доставили ребенка в территориальное управление полиции, а из Киева за парнем немедленно выехали ювенальные инспекторы:

"Как пояснил "путешественник", он хотел навестить бабушку, которая проживает в Одесской области. В Винницу он добирался электричками. Питался парень в церкви, а спал на вокзалах и автостанциях".