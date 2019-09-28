В столице будут судит похитителей автомобильных фар (Фото)

Новости Украины:В полиции сообщили, что закончили расследовании уголовного дела в отношении дозозреваемых.

В столице будут судить членов преступной группы, которые похищали фары с автомобилей.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, следователи Шевченковского управления полиции закончили расследование по уголовному производству в отношении организованной преступной группы, в состав которой входили четверо жителей столицы в возрасте от 22-х до 25-ти лет.

Следователи установили их причастность к совершению 23-х фактов краж.

Как сообщил старший следователь Шевченковского управления полиции Максим Васильченко, злоумышленники преимущественно похищали фары с элитных иномарок:

"Воры действовали ночью. Они выбирали транспортные средства, которые длительное время находились без постоянного надзора, осуществляли демонтаж передних фар и убегали. Мы расследовали уголовные производства по статье 185 Уголовного кодекса Украины - кража. Трем злоумышленникам объявили о подозрении, а четвертого объявили в розыск", - отметил он.

Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направили в Шевченковский райсуд Киева.

Участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.