Паломники-хасиды продолжают массово прибывать в Украину

Новости Украины:Около 25 тысяч хасидов прибыли в Украину на Рош-ха-Шана.

В Украину на празднование Рош ха-Шана прибыло уже около 25 тысяч паломников-хасидов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Паломники массово продолжают прибывать, ведь завтра, 29 сентября, ортодоксальные евреи празднуют юбилейный 5780-й иудейский Новый год. Сейчас сотрудники Госпогранслужбы в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 782 паломников ", - говорится в сообщении.

По информации ГПСУ, за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд 5 687 паломников-хасидов, которые едут в Умань.

В то же время отмечается, что с начала прибытия хасидов - с 6 сентября, через границу не были пропущены восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и запрета въезда в Украину еще во время предыдущего визита.

В этом году празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября.