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Отреставрированный старинный храм показали киевлянам

Отреставрированный старинный храм показали киевлянам
17:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Киеве после реставрации открыт храм Спаса на Берестове.

В Киеве после длительной реставрации открыт храм Спаса на Берестове - памятник архитектуры XI-XII века, который входит в состав Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и в соответствии со списком объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1990 года).

"Открытие отреставрированного храма Спаса на Берестове - это масштабное событие не только для Украины, но и для всего мира. Потому что это наше прошлое, это наше наследие, это наш фундамент, наша основа, наш достижение, наша история", - отметил на церемонии открытия заместитель главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондреивский.

Реставрационные работы осуществленны при поддержке Министерства культуры Украины, Киевской городской государственной администрации, Печерской районной в городе Киеве государственной администрацией, Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника на частные, меценатские средства.

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Украинские ученые считают, что церковь Спаса на Берестове (Берестово тогда было местностью на окраине Киева, где располагалась одна из княжеских резиденций) была возведена во времена правления киевского князя Владимира Мономаха между 1113 и 1125 годами как главный собор Спасо-Преображенского монастыря.

В интерьере храма сохранились росписи XVII века, там найдены фрагменты фресок XII века. В 1640-1644 годах усилиями Киевского митрополита Петра Могилы здание церкви, от которой к тому времени осталась только западная часть, была восстановлена в стиле украинского барокко и заново расписана. В начале XIX в. пристроена трехъярусная колокольня в стиле классицизма.

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Киев, ЮНЕСКО, Храм, Реставрация.
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