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День в ООС: обстрелы не прекращаются

День в ООС: обстрелы не прекращаются
19:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь.

С начала суток субботы до вечера боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня... Потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Марьинки по направлению Трудовской - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Лебединского по направлению Саханки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, дважды вблизи Павлополя по направлению Набережного - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Водяного из направлений Пикузы и Ужовки - из гранатометов различных систем.

На Донбассе ОБСЕ в четверг зафиксировала 40 взрывов

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, четыре раза вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новотошковского по направлению Голубовского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, вблизи станции Кондрашевской по направлению Красного Яра - из миномета калибра 82 мм, дважды неподалеку Новгородского по направлению Железной Балки - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Троицкого по направлению Калиновой - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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