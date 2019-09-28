Теракт возле Дворца спорта: в Харькове прошла акция против обмена с РФ

Новости Украины:Харьковские активисты вышли на пикет против возможного обмена пленных с РФ.

Активисты провели пикет у здания Харьковского апелляционного суда, требуя вынести приговор в отношении троих обвиняемых в теракте у Дворца спорта 22 февраля 2015 года, прежде чем их, по слухам, могут включить в список для обмена с РФ.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы проводим предупредительную мирную акцию, и такие акции будут продолжены вплоть до 21 октября, когда состоится заседание апелляционного суда. Трое виновных в теракте совершили преступление в Украине и должны ответить по украинским законам, их нельзя отдавать России. Мы ждем приговора, и если его не будет, то для нас судьи станут соответчиками по делу", - заявил лидер "Национального корпуса" Константин Немичев.

По его словам, накануне активисты оправили обращение с требованием приговора для троих обвиняемых Президенту Владимиру Зеленскому, руководству области и региональному управлению СБУ.