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Теракт возле Дворца спорта: в Харькове прошла акция против обмена с РФ

Теракт возле Дворца спорта: в Харькове прошла акция против обмена с РФ
23:40 Сб, 28 Сентябрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины:Харьковские активисты вышли на пикет против возможного обмена пленных с РФ.

Активисты провели пикет у здания Харьковского апелляционного суда, требуя вынести приговор в отношении троих обвиняемых в теракте у Дворца спорта 22 февраля 2015 года, прежде чем их, по слухам, могут включить в список для обмена с РФ.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы проводим предупредительную мирную акцию, и такие акции будут продолжены вплоть до 21 октября, когда состоится заседание апелляционного суда. Трое виновных в теракте совершили преступление в Украине и должны ответить по украинским законам, их нельзя отдавать России. Мы ждем приговора, и если его не будет, то для нас судьи станут соответчиками по делу", - заявил лидер "Национального корпуса" Константин Немичев.

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По его словам, накануне активисты оправили обращение с требованием приговора для троих обвиняемых Президенту Владимиру Зеленскому, руководству области и региональному управлению СБУ.

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Теракт, Протест, Харьков, Дворец Спорта, Акция, Активисты, Обмен.
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