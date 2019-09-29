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Около Тернополя построят музей-скансен

Около Тернополя построят музей-скансен
00:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На Тернопольщине создадут музей-скансен на месте могильника.

На месте Черняховского могильника, что в Тернопольской области, планируют создать музей-скансен.

Макет будущей новой аттракции презентуют во время Международного форума археологов, который стартует 9 октября, сообщает "Терен".

Масштабное исследование черняховской культуры началось почти полвека назад, когда копали погреб и наткнулись на кости и горшки. Наиболее успешные раскопки были проведены под руководством украинского историка и археолога Игоря Гереты.

"Начиная с 1990-х годов Игорь Герета оставлял нетронутыми захоронения, которые должны были бы стать частью экспозиции. Сейчас там (на месте раскопок - ред.) остается около 20 захоронений, в том числе два княжеских. Не знаю, где еще такое сделали: раскопали захоронения, а над ними построили музей. Это будет очень уникальная и очень привлекательная вещь", - рассказал археолог Богдан Строцень.

В экспозиции музея планируют разместить все находки, которые удалось здесь найти. Несколько десятков артефактов выставлены сейчас в Тернопольском краеведческом музее. Еще около 2 тысяч экспонатов находятся в фондах музея и ждут своего времени.

"В основе стратегии развития громады - развитие туристической отрасли. Поэтому нас эта идея заинтересовала, прежде всего, как туристический объект. Тогда и начался поиск грантов, возможностей для того, чтобы реализовать этот замысел", - отметил заместитель байковецкого сельского головы Виктор Пулька.

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Первым шагом популяризации черняховской культуры на Тернопольщине будет международный форум археологов, который начнется 9 октября и на котором презентуют проект скансена.

"Это должен быть не просто музей, где зашел, посмотрел экспонаты, послушал экскурсию и ушел. А чтобы с помощью этих экспонатов, различных технических средств и сотрудников музея ты погружался в дух того общества. Своеобразное путешествие во времени. Прошло то время, когда музей ждет, пока придут посетители. Сейчас многие музеи сами идут к посетителям", - подчеркнул Строцень.

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Туризм, Тернопольщина, Могильник, Музей-скансен, Игорь Герета.
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