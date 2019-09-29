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В "ЛНР" от взрыва гранаты пострадали пять детей

В "ЛНР" от взрыва гранаты пострадали пять детей
02:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В "ЛНР" сдетонировала боевая граната: пять детей получили ранения.

В оккупированном селе Красная Заря Перевальского района Луганской области пять детей возрастом от семи до 13 лет получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщается на одном из интернет-ресурсов террористов.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 28 сентября, когда дети нашли тайник с боеприпасами недалеко от жилых домов.

«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В Ивано-Франковске произошел взрыв двух гранат

Он добавил, что в настоящее время пострадавшие доставлены в лечебные учреждения оккупированного Луганска, где им оказывается медицинская помощь.

Напоминаем, в среду в 6 часов утра в Куйбышевском районе оккупированного Донецка на территории воинской части боевиков "ДНР" начались взрывы боеприпасов.

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Полиция, Взрыв, Граната, ЛНР.
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