В Киеве открыли церковь Спаса на Берестове

Новости Украины:В Киеве состоялось открытие отреставрированной церкви Спаса на Берестове 12 столетия.

В Киеве 28 сентября открыли отреставрированную памятку архитектуры – церковь Спаса на Берестове 12 столетия, входящую в ансамбль Киево-Печерской Лавры, сообщила пресс-служба Печерской райгосадминистрации.

"Сегодня, 28 сентября, в центральной части города Киева состоялось открытие отреставрированного памятника архитектуры - церкви 12 века Спаса на Берестове, входящей в ансамбль Киево-Печерской лавры, который включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из древнейших сооружений Киева", - говорится в сообщении.

В 2017 году глава Печерской райгосадминистрации, председатель общественной организации "Андреевская-пейзажная инициатива" и меценат подписали трехсторонний меморандум "О сотрудничестве" по реализации проекта реставрации памятки архитектуры - церкви 12 века. В том же году начались масштабные реставрационные работы. В ходе проведения работ сохранены аутентичные фрагменты памятки.

Как отмечается, особую ценность составляют фрески, в интерьере есть уникальный целостный ансамбль фресковой живописи эпохи Петра Могилы, а также около 100 кв. м. древнерусской фрески.