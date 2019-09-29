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В небе Житомира закружились самолеты: в городе прошел международный авиаслет

В небе Житомира закружились самолеты: в городе прошел международный авиаслет
07:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Авиаслет имени Королева – один из крупнейших в Украине.

На местном аэродроме в Житомире прошел авиаслет имени Королева, который в этом году стал еще и международным.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Зрители увидели высший пилотаж от действующего чемпиона мира киевлянина Тимура Фаткулина и эффектный заход на посадку сразу трех самолетов. Сквозь грозы и туманы из Риги в Житомир прорвались четыре латвийские экипажи.

"Мы долетели хорошо, погода не балует, мы готовы к празднику", - рассказал пилот из Латвии Олег Хоронеко.

Уже за час латыши поразили своим мастерством. Несмотря на сильный ветер, в воздухе их самолеты будто привязаны друг к другу.

Авиаслет имени Королева – один из крупнейших в Украине. В этом году слетелось почти 80 самолетов. Даже пилоты большой авиации, пролетая над Житомиром, приветствовали своих коллег.

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Напомним, асы из Украины и Латвии демонстрируют мастерство высшего пилотажа на авиашоу VI KharkivAviaFest в Коротиче под Харьковом.

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Украина, Житомир, Самолет, Латвия.
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