В небе Житомира закружились самолеты: в городе прошел международный авиаслет

Новости Украины:Авиаслет имени Королева – один из крупнейших в Украине.

На местном аэродроме в Житомире прошел авиаслет имени Королева, который в этом году стал еще и международным.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Зрители увидели высший пилотаж от действующего чемпиона мира киевлянина Тимура Фаткулина и эффектный заход на посадку сразу трех самолетов. Сквозь грозы и туманы из Риги в Житомир прорвались четыре латвийские экипажи.

"Мы долетели хорошо, погода не балует, мы готовы к празднику", - рассказал пилот из Латвии Олег Хоронеко.

Уже за час латыши поразили своим мастерством. Несмотря на сильный ветер, в воздухе их самолеты будто привязаны друг к другу.

Авиаслет имени Королева – один из крупнейших в Украине. В этом году слетелось почти 80 самолетов. Даже пилоты большой авиации, пролетая над Житомиром, приветствовали своих коллег.

Напомним, асы из Украины и Латвии демонстрируют мастерство высшего пилотажа на авиашоу VI KharkivAviaFest в Коротиче под Харьковом.