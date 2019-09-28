В Калифорнии на автостраду упал самолет (Видео)

Новости мира:Причина падения пока не известна, по сообщениям полиции пилот получил незначительные травмы.

В пятницу вечером в городе Модесто в Калифорнии небольшой самолет упал на автомобильную дорогу, обошлось без жертв. Об этом информирует The Sacramento Bee.

"Самолет потерпел крушение на 99-м шоссе в пятницу вечером неподалеку Crow Landing Road в Модесто", - говорится в сообщении.

Причина аварии пока не установлена. В местной полиции заявили, что пилот получил незначительные травмы и был один. Ни одно наземное транспортное средство во время аварии не пострадало.

Авария произошла в 19:48 по местному времени. После падения самолет загорелся, пожарные потушили пламя.

Как сообщалось ранее, в столице водитель во время экстремального вождения на автостоянке возле ТРЦ Lavina сбил двух пешеходов и повредил автомобили.