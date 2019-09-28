СМИ: в Греческом порту загорелся пассажирский паром

Новости мира:С борта горящего судна эвакуировали свыше 500 пассажиров, пострадавших нет.

В Греции, в порту Игуменица, из-за пожара с парома эвакуировали 538 пассажиров. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

"Пожар на пассажирском пароме Olympic Champion, который стоял в северо-западном порту Игуменица, был ликвидирован, все 538 пассажиров были безопасно эвакуированы сегодня утром", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло в гараже на пароме, огонь потушили члены экипажа.

Отмечается, что паром, рассчитанный на более 1,8 тысячи пассажиров, отправился в Венецию, однако после пожара вернулся в порт.

Как сообщалось ранее, Управление чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) заявило, что землетрясение произошло к юго-западу от Стамбула в Мраморном море.