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СМИ: в Греческом порту загорелся пассажирский паром

СМИ: в Греческом порту загорелся пассажирский паром
12:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:С борта горящего судна эвакуировали свыше 500 пассажиров, пострадавших нет.

В Греции, в порту Игуменица, из-за пожара с парома эвакуировали 538 пассажиров. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

"Пожар на пассажирском пароме Olympic Champion, который стоял в северо-западном порту Игуменица, был ликвидирован, все 538 пассажиров были безопасно эвакуированы сегодня утром", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло в гараже на пароме, огонь потушили члены экипажа.

Отмечается, что паром, рассчитанный на более 1,8 тысячи пассажиров, отправился в Венецию, однако после пожара вернулся в порт.

Афтершоки после землетрясения в Стамбуле: часть граждан ночевали в парке

Как сообщалось ранее,  Управление чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) заявило, что землетрясение произошло к юго-западу от Стамбула в Мраморном море.

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Греция, Пожар, Паром, Пожар на пароме.
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