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Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции

Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции
08:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За 28 сентября боевики обстреляли украинские позиции 23 раза.

За минувшие сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Об сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потери в результате обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, трижды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, по два раза вблизи Лебединского и Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, шесть раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Новгородского - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Троицкого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия, вблизи станции Кондрашевская - из миномета калибра 82 мм, неподалеку Луганского - из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в пресс-центре.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Майского - из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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Россия, Боевики, РФ, Донбасс, Оккупанты, ОРДЛО, ООС.
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