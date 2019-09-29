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В Киве начался марш памяти жертв Бабьего Яра

В Киве начался марш памяти жертв Бабьего Яра
13:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:На марш в Киев приехали участники со всей Украины.

В Киеве начался Марш памяти трагедии в Бабьем Яру. Как передаюч СМИ, чтобы почтить память массового расстрела евреев, люди приехали из разных городов Украины, в частности, из Киева и области, Житомира, Харькова, Донецка, Славянска и др.

Мероприятие началось после 12.00 возле кинотеатра "Киевская Русь" на ул. Сечевых Стрельцов.

Участники марша идут по дороге, которой евреи шли на смерть 29 и 30 сентября 1941 года - к памятнику "Менора" в Бабьем Яру. В марше принимают участие несколько сотен человек.

Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам В связи с 78-й годовщиной трагедии в Бабьем Яру.

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Киев, Холокост, Марш, Бабий Яр, Марш памяти.
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