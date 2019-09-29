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"Дело Хизб ут-Тахрир": двоих фигурантов поместили в штрафной изолятор

"Дело Хизб ут-Тахрир": двоих фигурантов поместили в штрафной изолятор
17:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Двоих фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в ШИЗО.

Двоих фигурантов первой бахчисарайской группы, обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир", Энвера Мамутова и Ремзи Меметова, поместили в штрафной изолятор ШИЗО.

Об этом заявил адвокат Рустем Кямилев, сообщает Крым. Реалии.

"Все дело в том, что Энвер-агъа и Ремзи-агъа с 24 сентября не выходят на связь. Когда человек уже этапирован в колонию, он имеет возможность позвонить своей семье, связаться с родственниками. Уже пять дней они не выходят на связь. С огромной вероятностью могу сказать, что, скорее всего, они находятся в штрафном изоляторе", – сказал защитник.

Как сообщалось ранее, троих осужденных в России по первому бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир" крымских татар Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова этапировали из СИЗО в Ростове-на-Дону в места отбывания наказания.

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12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

В декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Энвера Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам колонии строгого режима.

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Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на "политически мотивированный характер" уголовного дела.

11 июля 2019 года Верховный суд России изменил приговор фигурантам дела. Энверу Мамутову назначили наказание в виде 16 лет 9 месяцев заключения, Ремзи Меметову, Рустему Альбитарову, Зеври Абсеитову – 8 лет 9 месяцев лишения каждому.

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Все по теме:

Хизб-ут-Тахрир, Политзаключенные, Оккупированный Крым, Ремзи Меметов, Энвер Мамутов.
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