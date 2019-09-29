"Дело Хизб ут-Тахрир": двоих фигурантов поместили в штрафной изолятор

Новости Украины:Двоих фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в ШИЗО.

Двоих фигурантов первой бахчисарайской группы, обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир", Энвера Мамутова и Ремзи Меметова, поместили в штрафной изолятор ШИЗО.

Об этом заявил адвокат Рустем Кямилев, сообщает Крым. Реалии.

"Все дело в том, что Энвер-агъа и Ремзи-агъа с 24 сентября не выходят на связь. Когда человек уже этапирован в колонию, он имеет возможность позвонить своей семье, связаться с родственниками. Уже пять дней они не выходят на связь. С огромной вероятностью могу сказать, что, скорее всего, они находятся в штрафном изоляторе", – сказал защитник.

Как сообщалось ранее, троих осужденных в России по первому бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир" крымских татар Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова этапировали из СИЗО в Ростове-на-Дону в места отбывания наказания.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

В декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Энвера Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам колонии строгого режима.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на "политически мотивированный характер" уголовного дела.

11 июля 2019 года Верховный суд России изменил приговор фигурантам дела. Энверу Мамутову назначили наказание в виде 16 лет 9 месяцев заключения, Ремзи Меметову, Рустему Альбитарову, Зеври Абсеитову – 8 лет 9 месяцев лишения каждому.