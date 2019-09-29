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Украина закрывает часть Черного моря из-за ракетных стрельб

Украина закрывает часть Черного моря из-за ракетных стрельб
19:35 Сегодня Телеграф Фото: mil.in.ua

Новости Украины:В районе Одессы состоятся ракетные стрельбы - часть Черного моря закрыли.

Украина закрыла для полетов часть Черного моря в районе Одессы, где 3-4 октября состоятся ракетные стрельбы из территории Государственного испытательного полигона "Алибей".

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

"3 и 4 октября 2019 года на Одесщине пройдут ракетные стрельбы и будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 километра морской косы от н.п. Лебедевка на побережье Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время августовских пусков на Государственном испытательном полигоне "Алибей", что на юге Одесской области, было выдано соответствующее извещение NOTAM (Notice to Airmen) о предстоящих ракетных стрельбах. За несколько суток после того как Россия перекрыла прилегающий к этому район для проведения своих стрельб.

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Как сообщалось, 30 августа состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. Стрельбы модернизированными ракетами "Ольха-М" завершены успешно.

По словам заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса, СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставкам новых ракет для реактивных систем залпового огня.

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Черное море, Одесская область, Стрельбы, Ольха-М.
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