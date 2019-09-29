Смерть подростка на Одесчине: открыто дело по статье "умышленное убийство"

Новости Украины:На Одесчине ребенок застрелил товарища: открыто уголовное производство.

В Одесской области по факту гибели 15-летнего подростка от огнестрельного ранения открыли дело по статье «умышленное убийство».

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в полицию поступило сообщение от медиков, которые были вызваны в населенный пункт в пригороде Одессы для оказания помощи раненому.

Как выяснилось, подросток получил ранение из ружья, принадлежащего местному жителю. Ружье взял внук владельца оружия, по предварительным данным, чтобы похвастать перед потерпевшим, который пришел в гости.

«Владельца оружия и ребенка, который осуществил смертельный выстрел, для получения показаний доставили в Усатовское отделение полиции. Ребенка допросили в присутствии родителей и психолога. Сейчас с малолетним продолжают работать психологи», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.

Напоминаем, 29 сентября в Беляевском районе Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья 15-летнего подростка, пришедшего к нему в гости. Потерпевший получил смертельное ранение в область грудной клетки.