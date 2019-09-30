На Львовщине в космос передали сигнал с рисунками детей (Фото)

Новости Украины:Из города Золочев передали световой сигнал в космос со 100 000 рисунками детей.

Из Львовщины в космос передали сигнал-послание со 100 000 рисунками детских мечтаний.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В Национальном центре космических исследований и связи в городе Золочев Львовской области, накануне вечером собрались дети из разных областей Украины. Что рисовали эти мальчики и девочки, которые свои заветные желания адресовали внеземным цивилизациям? Максим - 14 лет мечтает, чтобы на планете Земля и в Украине воцарился мир, его 10-летний тезка хочет стать пилотом Боинга и ... завести большого кота, 11-летняя София хочет, чтобы дети не болели, а 10-летняя Эрнеста стремится , чтобы закончилась война в Украине. Кто-то рисовал единорога, кто-то - ракету для полета в космос, кто-то хочет побывать на Красном море, кто-то - иметь собаку ...

Эти наивные, но и смелые мечты маленьких украинцев в Центре закодировали и впервые в мировой практике отправили в космос. Световой сигнал будект лететь к "адресату" со скоростью почти три миллиона метров в секунду и преодолеет расстояние около 400 трлн километров. Достичь конечной цели он сможет через 41 световой год.

Рисунки детских мечтаний в течение года собирали во время всеукраинского арт-марафона # моядитячамрія в туре по городам и онлайн, в частности, на уроках мечты в школах и больницах страны.

Кроме рисунков во Вселенную отправили космическую молитву.

Как отметил руководитель Центра Владимир Присяжный, внеземные цивилизации вероятно смогут получить сигнал. Отслеживать, где находится Луч мечтаний после отправки можно будет благодаря математическим расчетам. Изображения закодированы простыми числами, что позволит другим цивилизациям их понять. Рисков такая Космическая Миссия не несет. Сигнал не может повредить космическим аппаратам и является экологичным.

В Конвенции ООН содержится пункт, который позволяет отправлять сигналы в космос, если они несут позитивный посыл и там нет агрессии. Информация с рисунками детских мечтаний именно такая. Экзопланеты ситемы Траппист-1 представлены NASA и внесены в каталог в 2017 году.

Представители государственного космического агентства Украины 19 сентября отправили в NASA официальное письмо, в котором сообщили о деталях космической миссии и попросили поддержать идею предоставить одной из планет системы Траппист-1 название "Планета мечтаний". В своем письме ученые также попросили NASA провести экскурсию на объекты агентства для украинских детей, которые борются с тяжелыми болезнями.

Проект "Исполни мечту" стартовал 29 апреля 2016 года во Всемирный день желаний. За время его существования осуществлено сотни грандиозных мечтаний детей, которые борются с тяжелыми болезнями. Проект реализуют 1+1 медиа и ТСН совместно с благотворительным фондом "Ты не один" и ВБФ "Крона".