Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Ермак о скандале в США: Ситуация досталась сегодняшней власти в наследство
Ермак о скандале в США: Ситуация досталась сегодняшней власти в наследство
Боец батальона "Донбасс" скончался от полученного в зоне ООС ранения
Боец батальона "Донбасс" скончался от полученного в зоне ООС ранения
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года
Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года

На Львовщине в космос передали сигнал с рисунками детей (Фото)

Смотрите фото (3)
На Львовщине в космос передали сигнал с рисунками детей (Фото)
00:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Из города Золочев передали световой сигнал в космос со 100 000 рисунками детей.

Из Львовщины в космос передали сигнал-послание со 100 000 рисунками детских мечтаний.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В Национальном центре космических исследований и связи в городе Золочев Львовской области, накануне вечером собрались дети из разных областей Украины. Что рисовали эти мальчики и девочки, которые свои заветные желания адресовали внеземным цивилизациям? Максим - 14 лет мечтает, чтобы на планете Земля и в Украине воцарился мир, его 10-летний тезка хочет стать пилотом Боинга и ... завести большого кота, 11-летняя София хочет, чтобы дети не болели, а 10-летняя Эрнеста стремится , чтобы закончилась война в Украине. Кто-то рисовал единорога, кто-то - ракету для полета в космос, кто-то хочет побывать на Красном море, кто-то - иметь собаку ...

Эти наивные, но и смелые мечты маленьких украинцев в Центре закодировали и впервые в мировой практике отправили в космос. Световой сигнал будект лететь к "адресату" со скоростью почти три миллиона метров в секунду и преодолеет расстояние около 400 трлн километров. Достичь конечной цели он сможет через 41 световой год.

Kyiv Lights Festival: В Киеве начался фестиваль света и медиа-искусства

Рисунки детских мечтаний в течение года собирали во время всеукраинского арт-марафона # моядитячамрія в туре по городам и онлайн, в частности, на уроках мечты в школах и больницах страны.

Кроме рисунков во Вселенную отправили космическую молитву.

Как отметил руководитель Центра Владимир Присяжный, внеземные цивилизации вероятно смогут получить сигнал. Отслеживать, где находится Луч мечтаний после отправки можно будет благодаря математическим расчетам. Изображения закодированы простыми числами, что позволит другим цивилизациям их понять. Рисков такая Космическая Миссия не несет. Сигнал не может повредить космическим аппаратам и является экологичным.

В Конвенции ООН содержится пункт, который позволяет отправлять сигналы в космос, если они несут позитивный посыл и там нет агрессии. Информация с рисунками детских мечтаний именно такая. Экзопланеты ситемы Траппист-1 представлены NASA и внесены в каталог в 2017 году.

Представители государственного космического агентства Украины 19 сентября отправили в NASA официальное письмо, в котором сообщили о деталях космической миссии и попросили поддержать идею предоставить одной из планет системы Траппист-1 название "Планета мечтаний". В своем письме ученые также попросили NASA провести экскурсию на объекты агентства для украинских детей, которые борются с тяжелыми болезнями.

Проект "Исполни мечту" стартовал 29 апреля 2016 года во Всемирный день желаний. За время его существования осуществлено сотни грандиозных мечтаний детей, которые борются с тяжелыми болезнями. Проект реализуют 1+1 медиа и ТСН совместно с благотворительным фондом "Ты не один" и ВБФ "Крона".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Дети, Космос, Львовщина, Рисунок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
02 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
03 Гороскоп на завтра, 30 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Dodge Challenger обзавелся 34-дюймовыми колесами (Видео)
05 Интенсивные упражнений для сердечников оказались полезнее умеренных: исследование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На западе Африки на берег выбросило более 100 дельфинов
На западе Африки на берег выбросило более 100 дельфинов
В Симферополе произошло ДТП: авто упало в подземный переход
В Симферополе авто упало в подземный переход
Макс рассказал, когда Starship выйдет на околоземную орбиту
Макс рассказал, когда Starship выйдет на околоземную орбиту
Рош-Ха-Шана 2019: все, что Вы не знали о еврейском Новом годе
Рош-Ха-Шана 2019: все, что Вы не знали о еврейском Новом годе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь