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В Симферополе произошло ДТП: авто упало в подземный переход

В Симферополе произошло ДТП: авто упало в подземный переход
00:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:В оккупированном Симферополе автомобиль упал в отверстие подземного перехода, погибла женщина.

В центре оккупированного Симферополя в результате ночного ДТП ночью 29 сентября легковой автомобиль КІА отбросило в отверстие подземного перехода. Погибла женщина и пострадали четыре человека.

Об этом со ссылкой на пресс-службу российского МВД в Крыму пишет "Крим.Реалии".

"Водитель автомобиля "Рено", 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости по проспекту Победы со стороны площади Куйбышева, при повороте на улицу Лермонтова не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем "КІА", который двигался прямо во встречном направлении. После удара "КИА" был отброшен за пределы проезжей части и упал в отверстие подземного перехода, который находился в районе перекрестка. Вместе с тем, автомобиль "Рено" одновременно столкнулся с припаркованным автомобилем "Опель", - рассказали в МВД.

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По информации полицейских, в результате ДТП пассажирка автомобиля "Рено" получила травмы, несовместимые с жизнью, а у водителя зафиксированы переломы и повреждения внутренних органов. Кроме водителя "Рено", медицинская помощь потребовалась водителю "КІА", который упал под землю.

В Кировском районе в результате аварии пострадал один человек. На автодороге Новопокровка - Владиславовка столкнулись "ВАЗ-2109" и грузовой "Ford Transit".

Спасатели ранее сообщали, что в оккупированном Крыму возросло количество серьезных аварий на дорогах. В Крыму в первом квартале 2019 привлекли к ответственности в полтора раза больше водителей, чем за аналогичный период прошлого года.

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ДТП, Симферополь, Авария, МФД.
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