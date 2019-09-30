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Авария на Киевщине: погиб парень, который находился в багажнике

Авария на Киевщине: погиб парень, который находился в багажнике
00:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины:В Киевской области произошло ДТП, погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике.

В Киевской области автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике (из-за отсутствия места в салоне), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киевской области.

Как отметили в полиции, трагедия около семи часов утра произошла в г. Мироновка.

Автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике (из-за отсутствия места в салоне).

По вызову хозяина квартиры, на указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила обстоятельства трагедии и детали развития событий.

"По предварительным данным, студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе авто и, похоже, решил похвастаться перед друзьями, не имея водительского удостоверения. Свои силы не рассчитал. Будучи уже навеселе (1.25 промилле), в компании еще шести друзей в салоне решил "прокатиться".

На скорости не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло в бетонного колодца, что и привело к трагедии", - говорится в сообщении.

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По данным полиции, 19-летний парень, который находился в багажнике погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, находятся сейчас в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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ДТП, Авария, Полиция, Киевщина, Авто, Машина, Нацполиция.
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