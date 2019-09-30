На Полтавщине обнаружили более 6,5 кг наркосырья и конопли

Новости Украины:В Миргороде полиция обнаружила более 6,5 килограммов наркосырья и растения конопли.

В Миргороде Полтавской области детективы Нацполиции обнаружили более 6,5 килограммов наркосырья и растения конопли в домохозяйстве 40-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Более 6,5 килограммов наркосырья (вероятно каннабиса) и растения конопли, которые росли на земельном участке в домохозяйстве 40-летнего местного жителя, обнаружили и изъяли детективы Миргорода в ходе проведения санкционированного судом обыска", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье.

Растения конопли направлены на экспертные исследования.

"По факту незаконного хранения наркотического средства без цели сбыта в особо крупных размерах по факту незаконного посева растений конопли, совершенного лицом, ранее совершенным преступление, предусмотренное ст. 309 УК открыты уголовное производства по статьям соответственно ч. 3 ст. 309 и ч. 2 ст. 310 УК Украины", - подытожили в Нацполиции. Фигуранту грозит максимальный срок наказания – до восьми лет лишения свободы.