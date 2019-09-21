Правоохранители обнаружили теплицы конопли на Днепропетровщине (Фото, Видео)

Новости Украины:Из дома было конфисковано высушенное и измельченное вещество растительного происхождения, которое внешне напоминает марихуану.

Около месяц назад Песчанские полицейские получили информацию, что на одном из дворов села Знаменовка в теплицах могут выращивать марихуану.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Днепропетровской области.

20 сентября был проведен санкционированный обыск доме в рамках расследование уголовного производства за ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Среди теплиц с овощами также были найдены пятиметровые кущи конопли.

Из дома было конфисковано высушенное и измельченное вещество растительного происхождения, которое внешне напоминает марихуану. Изъятое было отправлено на экспертизу.

Следственным отделом Индустриального ОП решается вопрос о внесении сведений в единый реестр с правовой квалификацией за ст. 310 (посев и выращивание снотворного мака или конопли) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Напомним, в Борзнянском районе Черниговской области полиция разоблачила владельца высокотехнологичной теплицы с элитной коноплей и галлюциногенными грибами стоимостью в миллион гривен по ценам «черного» рынка.