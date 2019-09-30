В центре Киева парень пытался совершить самоубийство

Новости Украины:Полицейский спас парня, который угрожал прыгнуть с крыши в центре Киева.

Ночью полицейский спас парня, который угрожал совершить самоубийство, прыгнув с крыши на Майдане Незалежности в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба в Facebook.

"Ночью неизвестный залез на крышу здания на Майдане и угрожал совершить самоубийство. На место сразу приехали полиция и спасатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Алексей Оленин, комбат 1 батальона, полка №1 УПП в г.Киеве несколько часов назад спустился с крыши здания на Майдане. Там ему пришлось провести 5 часов, общаясь с мальчиком, который хотел оттуда спрыгнуть. Затем он спустился оттуда вместе с мальчиком, уговорив его не совершать непоправимое.