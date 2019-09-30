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В центре Киева парень пытался совершить самоубийство

В центре Киева парень пытался совершить самоубийство
09:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Полицейский спас парня, который угрожал прыгнуть с крыши в центре Киева.

Ночью полицейский спас парня, который угрожал совершить самоубийство, прыгнув с крыши на Майдане Незалежности в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба в Facebook.

"Ночью неизвестный залез на крышу здания на Майдане и угрожал совершить самоубийство. На место сразу приехали полиция и спасатели", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Алексей Оленин, комбат 1 батальона, полка №1 УПП в г.Киеве несколько часов назад спустился с крыши здания на Майдане. Там ему пришлось провести 5 часов, общаясь с мальчиком, который хотел оттуда спрыгнуть. Затем он спустился оттуда вместе с мальчиком, уговорив его не совершать непоправимое.

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Киев, Майдан Независимости, Нацполиция.
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