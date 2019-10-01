Правоохранители разоблачили чиновника Подольской РГА в Киеве при получении взятки

Новости Украины:Чиновник использовал свое служебное положение с целью получения взятки в 117 тыс. грн.

В Киеве разоблачили сотрудника управления образования Подольской Райгосадминистрации на получении взятки в 117 тыс. грн, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Чиновник использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды от представителей субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Подольской РГА за государственные средства. В частности, речь идет о выполнении работ по капитальному ремонту и утеплению фасадов детского сада и школы, расположенных на территории Подольского района столицы", - сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Согласно достигнутой преступной договоренности, предприниматель должен был систематически передавать работнику РГА неправомерную выгоду, размер которой определялся в зависимости от суммы перечисленных предприятию средств, объема и видов выполненных строительных работ. Чиновник в свою очередь контролировал беспрепятственный перевод бюджетных средств по заключенным договорам на счета частного предприятия.

Ведущему специалисту Управления образования Подольской РГА сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.