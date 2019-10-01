В аэропорту Луганска ОБСЕ обнаружила "Грады", танки и артиллерию

Новости Украины:28 сентября патруль ОБСЕ обнаружил на территории разрушенного аэропорта "Луганск" "Грады", танки и артиллерию

На территории разрушенного российскими оккупантами международного аэропорта "Луганск" наблюдатели ОБСЕ выявили тяжелое вооружение, размещенное с нарушением Минских договоренностей. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Так, 28 сентября патруль ОБСЕ обнаружил на территории разрушенного аэропорта "Луганск"(примерно 2 км к северу от н. п. Победное, 19 км к югу от Луганска) 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), 1 самоходную гаубицу (2С3 "Акация", 152 мм), 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 7 буксируемых гаубиц (2А65 "МстаБ", 152 мм), 11 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 1 противотанковую пушку (БС-3, 100 мм), 3 противотанковых пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), а также 22 танка (Т-72 - 9 единиц, Т-64 - 13) и 7 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10").

Всего СММ ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе в течение субботы - воскресенья 39 единиц вооружения, размещенного с нарушением линий отвода, и 33 единицы - за соответствующими линиями отвода, однако вне мест хранения.