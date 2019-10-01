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Непогода бушует: более 100 населенных пунктов обесточены

Непогода бушует: более 100 населенных пунктов обесточены
09:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Из-за непогоды обесточены 102 населенных пункта в пяти областях Украины.

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) состоянием на утро вторника обесточены 102 населенных пункта в пяти областях Украины.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 55, Тернопольская - 18 Волынская - 12, Киевская - 9 и Житомирская – 8", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС во вторник утром.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Непогода, Гроза, Дождь, Ветер, ГСЧС, Порывы ветра.
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