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Солнце и приятный ветер: прогноз погоды на начало октября

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Солнце и приятный ветер: прогноз погоды на начало октября
08:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Синоптики обещают теплое начало октября.

Погода сегодня, 1 октября, ознаменуется влажным и более прохладным воздухом с территории Западной Европы, в большинстве регионов, кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья, дневная температура снизится.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в большинстве областей, днем местами на востоке Украины дожди, на остальной территории без осадков.

Карта осадков 1 октября

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром по всей стране порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 1 октября

Прогноз погоды на вторник, 1 октября, по Украине:

  • Ужгород – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +16...+18, небольшой дождь

  • Луганск – +16...+18, небольшой дождь

  • Харьков – +16...+18, небольшой дождь

  • Киев – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Погода 1 октября

Температура ночью 9-14°; днем 13-18°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 19-24°.

В Киеве в ночь на вторник дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 15°.

Синоптик Наталья Диденко пообещала, что "октябрь придет в Украину теплым и ласковым".

Приметы и обряды на 1 октября - День Арины (Ирины)

Народный прогноз погоды

Журавль не отбудет — морозов не будет до месяца другого, до ноября второго.

Если журавли и гуси не спешат покинуть родные места — стужа наступит не скоро, а зима будет мягкой и короткой.

Отлет журавлей на Евмена — на Покров мороз.

Если бурьяны выросли очень высокие — будет много снега.

Если в начале октября береза листьев не потеряла — снег ляжет поздно.

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Погода, Солнце, Укргидрометцентр, Тепло, Осень, Дождь, Октябрь, Прогноз погоды, 1 октября.
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