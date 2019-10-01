Солнце и приятный ветер: прогноз погоды на начало октября

Погода сегодня, 1 октября, ознаменуется влажным и более прохладным воздухом с территории Западной Европы, в большинстве регионов, кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья, дневная температура снизится.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Ночью в большинстве областей, днем местами на востоке Украины дожди, на остальной территории без осадков.
Карта осадков 1 октября
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром по всей стране порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 1 октября
Прогноз погоды на вторник, 1 октября, по Украине:
Ужгород – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Львов – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Луцк – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Ровно – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Винница – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Одесса – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Николаев – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Херсон – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Полтава – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Днепр – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Донецк – +16...+18, небольшой дождь
Луганск – +16...+18, небольшой дождь
Харьков – +16...+18, небольшой дождь
Киев – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Погода 1 октября
Температура ночью 9-14°; днем 13-18°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 19-24°.
В Киеве в ночь на вторник дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 15°.
Синоптик Наталья Диденко пообещала, что "октябрь придет в Украину теплым и ласковым".
Народный прогноз погоды
Журавль не отбудет — морозов не будет до месяца другого, до ноября второго.
Если журавли и гуси не спешат покинуть родные места — стужа наступит не скоро, а зима будет мягкой и короткой.
Отлет журавлей на Евмена — на Покров мороз.
Если бурьяны выросли очень высокие — будет много снега.
Если в начале октября береза листьев не потеряла — снег ляжет поздно.