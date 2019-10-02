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Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)

Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
08:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:С украинской стороны завершаются работы по восстановлению разрушенной части моста.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что с украинской стороны завершаются подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1 в Станице Луганской.

"У моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора. Уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту, настила из досок", - говорится в сообщении, обнародованном на странице операции Объединенных сил в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

В частности, ведутся работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Ведется подготовка к асфальтированию участка у разлома, а также к строительству двух автобусных остановок для пассажиров перед разрушенной частью моста.

В СЦКК напомнили, что с 15 июля 2019 года на контролируемой украинским правительством стороне функционирует специализированный автобус, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Напомним, разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября.

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Донбасс, ГСЧС, Станица-Луганская, СЦКК.
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