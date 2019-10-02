Освобожденный из плена Стешенко может сесть в тюрьму в Украине

Новости Украины:Прокуратура Киева намерена обжаловать решение решение суда в отношении Стешенко по делу кражи.

Бывшего политзаключенного Александра Стешенко, которого досрочно освободили после пребывания в колонии-поселении в оккупированном Крыму, могут снова посадить. Об этом в Facebook сообщает Региональный центр прав человека.

"Политзаключенного Александра Стешенко, которого освободили из плена в Керчи только в августе этого года, снова грозит заключение. На этот раз уже в Киеве. Прокуратура города Киева решила обжаловать решение суда относительно харьковчанина по делу 2016 года. Адвокат Александра Юрий Забара считает, что для этого нет оснований, - говорится в сообщении.

Правозащитники напомнили, что в 2015 году Стешенко совершил кражу, признал свою вину и раскаялся в суде.

Отмечается, что при рассмотрении дела прокурор требовал назначить харьковчанину наказание в три года "условно", что и постановил суд. Однако, через некоторое время правоохранительные органы изменили свое мнение и требовали другое наказание - три года лишения свободы.

Отмечается, что Стешенко должным образом не уведомили ни о рассмотрении апелляционной жалобы, ни о дате слушания. Кроме того, было назначено несколько слушаний дела, на которых он по объективным причинам не мог присутствовать, ведь в это время украинца удерживали оккупационные органы в Крыму, где он был осужден по мотивам «политического несогласия с политикой Российской Федерации".

"Теперь человек, который нуждается в реабилитации после пребывания в "российской" тюрьме и пытается реинтегрироваться в общество может снова попасть за решетку. Причиной является поступок, за который фактически он уже отбыл наказание: мужчина сразу после принятия решения встал на учет в службе пробации. Последняя - не имеет к нему претензий", - добавляют правозащитники.

Слушание по делу Стешенко состоится 22 октября в Киевском апелляционном суде.