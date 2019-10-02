Скачать
Среда, 02.10.2019
Избирательный кодекс, господдержка "Пласта" и НАПК: планы Рады на 2 октября
Избирательный кодекс, господдержка "Пласта" и НАПК: планы Рады на 2 октября
Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"
Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Приметы и обряды на 2 октября - День Трофима и Зосима
Приметы и обряды на 2 октября - День Трофима и Зосима

Крымскотатрский журналист Мемедеминов намерен обжаловать приговор

Крымскотатрский журналист Мемедеминов намерен обжаловать приговор
11:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Суд РФ приговорил Наримана Мемедеминова на 2 года колонии.

Журналист, крымскотатарский блогер Нариман Мемедеминов, которого российский суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, намерен обжаловать приговор.

Об этом "Крымской солидарности" сообщил адвокат Мемедеминова Эдем Семедляев после завершения судебного заседания.

"Суд переквалифицировал дело со второй части ст.205.2 УК РФ на первую. Полный текст решения мы еще не получили, поэтому не знаем, в связи с чем произошла переквалификация", - рассказал защитник.

По его словам, позиция Мемедеминова по поводу обвинений в его адрес не изменилась - он считает, что невиновен и намерен обжаловать данный приговор суда.

Семедляев предполагает, что апелляцию на приговор подаст и прокурор, который просил наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Суд РФ осудил крымскотатарского журналиста на 2 года колонии

Российские силовики задержали Мемедеминова в конце марта 2018 года. Его обвинили по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета).

Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами соблюдать нормы ислама и мыслями о российских праздниках: Дне защитника отечества, Международном женском дне, Дне защиты детей и других.

27 сентября 2019 года российский обвинитель попросил суд назначить Мемедеминову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Ростов-на-Дону, Журналист, Эдем Семедляев, Нариман Мемедеминов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
03 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
04 Названы лучшие напитки для здоровья печени
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз
Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
Главные события 1 октября: &quot;формула Штайнмайера&quot;, экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое
Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера" и др.
&quot;Теряем&quot; до рождения: у человеческого эмбриона присутствуют мышцы животных
"Теряем" до рождения: у человеческого эмбриона присутствуют мышцы животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь