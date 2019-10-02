Крымскотатрский журналист Мемедеминов намерен обжаловать приговор

Новости Украины:Суд РФ приговорил Наримана Мемедеминова на 2 года колонии.

Журналист, крымскотатарский блогер Нариман Мемедеминов, которого российский суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, намерен обжаловать приговор.

Об этом "Крымской солидарности" сообщил адвокат Мемедеминова Эдем Семедляев после завершения судебного заседания.

"Суд переквалифицировал дело со второй части ст.205.2 УК РФ на первую. Полный текст решения мы еще не получили, поэтому не знаем, в связи с чем произошла переквалификация", - рассказал защитник.

По его словам, позиция Мемедеминова по поводу обвинений в его адрес не изменилась - он считает, что невиновен и намерен обжаловать данный приговор суда.

Семедляев предполагает, что апелляцию на приговор подаст и прокурор, который просил наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Российские силовики задержали Мемедеминова в конце марта 2018 года. Его обвинили по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета).

Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами соблюдать нормы ислама и мыслями о российских праздниках: Дне защитника отечества, Международном женском дне, Дне защиты детей и других.

27 сентября 2019 года российский обвинитель попросил суд назначить Мемедеминову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима.