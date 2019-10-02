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Центр Киева перекроют на выходных: детали (Фото)

Центр Киева перекроют на выходных: детали (Фото)
22:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Киеве 5 и 6 октября в центральной части города будут перекрывать движение.

В связи с проведением 10-го Киевского международного марафона (Wizz Air Kyiv City Marathon), который будет проходить в столице в эти выходные, 5 и 6 октября, в центральной части города будут перекрывать движение.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, изменит режим движения и общественный транспорт.

"В марафоне примут участие более 17 тысяч человек, среди которых, в частности, дети, старики и люди с инвалидностью. Поскольку участники должны чувствовать себя в безопасности, на время проведения мероприятия в центральной части города будут перекрывать движение на около 40 улицах и трех мостах: Северном, Гаванском и мосту Патона", - говорится в сообщении.

Движение начнут перекрывать с вечера пятницы, 4 октября, и завершат вечером 6 октября.

В Киеве появятся станции для мониторинга качества воздуха

Отмечается, что ограничивать и возобновлять движение по другим улицам Киева во время марафона будут постепенно.

"Вся трасса разбита на условные "участки", движение транспорта на которых будет возобновляться сразу после того, как бегуны их преодолеют", - сообщили в КГГА.

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Киев, КГГА.
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