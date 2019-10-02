ДТП в пригороде Одессы: подросток наехал на пожилого мужчину (Видео)

Новости Украины:В пригороде Одессы подросток за рулем автомобиля Mercedes совершил ДТП, в котором погиб 75-летний мужчина.

Сегодня в пригороде Одессы подросток, за рулем принадлежащего родителям автомобиля Mercedes, совершил ДТП, в котором погиб 75-летний мужчина.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла в среду при въезде в город Черноморск, возле села Александровка.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes - 16-летний местный житель – без разрешения взял машину у родителей, совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с машинами "Москвич" и Honda.

В результате ДТП 75-летний водитель "Москвича" погиб на месте, а его 68-летняя пассажирка доставлена в реанимацию с травмами различной степени тяжести.

Автомобиль Honda получил незначительные механические повреждения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.