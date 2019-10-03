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Четверг, 03.10.2019
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Дания готова финансировать инфраструктурные проекты Донецкой области

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Дания готова финансировать инфраструктурные проекты Донецкой области
05:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Донецкая ОГА

Новости Украины:Правительство Дании готово помочь Донетчине в воплощении инфраструктурных проектов.

Правительство Дании заинтересовано в разработке и финансировании крупных инфраструктурных проектов в Донецкой области, в частности программ обращения с отходами и водоснабжения.

Об этом во время встречи с руководством облгосадминистрации заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине Рубен Мадсен, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"Правительственные программы поддержки Дании оперируют довольно большими суммами средств. Мы очень хотим оказать помощь Донецкой области, но не можем финансировать коммерческие проекты. Поэтому мы очень заинтересованы в разработке совместных программ по обращению с отходами и улучшению водоснабжения населения региона. Мы планируем изучить эти направления и определить приоритеты в дальнейшей совместной работе", - заявил Мадсен.

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Первый заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Мороз отметил, что вопрос водообеспечения очень остро стоит для многих городов области. Ведь единственный источник чистой питьевой воды в области - это река Северский Донец. Из-за особенностей конструкции магистральных водопроводов и каналов нередко в городах, приближенных к линии разграничения, возникают существенные перебои в подаче воды для населения и предприятий. Альтернативные источники воды не всегда можно задействовать для решения этой проблемы, поэтому обеспечение качественной работы канала "Северский Донец - Донбасс" является крайне важным.

"Мы разрабатываем комплекс мер по улучшению водоснабжения и дополнительные инициативы помогут нам быстрее реализовать этот проект", - подчеркнул Мороз.

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Во время встречи также были рассмотрены вопросы предыдущего сотрудничества между правительствами Дании и Украины, а также планы дальнейшего взаимодействия. Мадсен сообщил о заинтересованности бизнеса и правительства Дании в участии в экономическом форуме, который пройдет в Мариуполе в конце октября. Мороз подчеркнул, что форум должен стать площадкой, на которой инвесторы и специалисты смогут выработать общую стратегию развития области на ближайшее время.

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Донецкая область, Дания, Инфраструктура, Донбасс, Рубен Мадсен.
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