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Гончарук: У правительства нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса

Гончарук: У правительства нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса
16:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:В тоже время он подчеркнул, что каждое министерство учитывает процесс реинтеграции региона.

Программа деятельности правительства не имеет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, о чем на брифинге после сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

При этом он отметил, что задачи, поставленные перед каждым министерством в этой программе, учитывают процесс реинтеграции Донбасса.

"У нас в программе деятельности правительства нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, у нас в каждой политике это предусмотрено отдельно. Это означает, что если мы говорим, что люди должны болеть меньше, то это означает, что люди должны болеть меньше на всей территории Украины, а Донбасс – это территория Украины. И мы, находясь в поиске ответов на эти вопросы, будем учитывать специфику каждой территории", - сказал он.

Гончарук добавил, что реинтеграция Донбасса является комплексной задачей, которую будут решать не только правительство, но и Офис президента, Совет национальной безопасности и обороны, и другие органы.

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"Вы в программе не найдете конкретных расчетов с датами и всем остальным, но не потому что у нас нет идей по этому поводу, а потому, что это не тот документ, в котором эта история должна быть. Эта проблема заслуживает отдельного документа", - пояснил он.

Кабинет министров 29 сентября одобрил Программу действий правительства.

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Донбасс, Алексей Гончарук, Реинтеграция Донбасса.
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