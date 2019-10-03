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"Это абсурдно": В Харьковском облсовете отреагировали на планы по укрупнению районов области

"Это абсурдно": В Харьковском облсовете отреагировали на планы по укрупнению районов области
06:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: из открытых источников

Новости Украины:После укрупнения районов в Харьковской области должно остаться минимум 7 районов, считает Чернов.

Глава Харьковского облсовета Сергей Чернов считает "абсурдным" проект нового административно-территориального устройства Харьковской области, который предусматривает сокращение числа районов в результате их укрупнения до четырех.

"Я считаю, трехмиллионная область не может иметь четыре района. Предложение некоторых экспертов - один район с населением около 1,9 млн человек, в который включили город Харьков и еще 13 районов области, - абсурдно", - цитирует Чернова пресс-служба облсовета.

По его словам, рабочая группа, созданная совместным распоряжением главы облсовета и главы облгосадминистрации, разработала свой проект, исходя из европейской практики образования муниципальных единиц субрегионального уровня, в соответствии с которым в Харьковской области не может быть меньше 7 районов.

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"По модели, разработанной на Харьковщине, формирование районов должно происходить в соответствии с европейской практикой образования муниципальных единиц субрегионального уровня: 1,9 млн грн бюджета в каждом районе, в среднем 250 населенных пунктов с удаленностью от районного центра не более 60 км в 80%. С населением в районе около 150 тысяч. Поэтому сначала мы предлагали создать 9 районов, потом поняли, что предложение можно оптимизировать и предложили создание 7 районов, меньше просто не может быть. Это была бы и административно-территориальная организация способная обеспечивать жизнедеятельность области", - сказал Чернов.

Сейчас в Харьковской области 27 районов.

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В июле вице-премьер-министр Геннадий Зубко обнародовал на своей странице в Фейсбуке проект нового административно-территориального устройства Харьковской области, предложенный Минрегионом который предусматривает сокращение числа районов до четырех.

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Харьков, Харьковская область, Сергей Чернов, Укрупнение.
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