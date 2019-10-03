У моста на КПВВ "Станица Луганская" построят новую автобусную остановку

Новости Украины:На КПВВ "Станица Луганская" у моста устанавливают сооружения новой автобусной остановки и защитное ограждение на мосту.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Работники ООО "Украинская строительная компания" устанавливали сооружения новой автобусной остановки на дороге возле моста в районе контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

В свою очередь, работники райавтодора, лесхоза и инженерная группа ГСЧС проводили работы по уборке древесины с обочины дороги, благоустройству срезанного кустарника. Также после обследования территории пиротехниками, работники "Укртрансмосту" продолжили работы под разрушенной частью моста по устройству перил и установке защитного ограждения на мосту.

Как сообщалось, вчера мостостроители завершили сбор конструкций временного обходного моста и провели укладку деревянных конструкций его пешеходной зоны.

В июле этого года от КПВВ до моста и назад открылось автобусное сообщение. На самом разрушенном мосту начали этой категории людей предоставлять услуги носильщиков волонтеры.